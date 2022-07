In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Fastweb sta proponendo ad un prezzo scontatissimo una delle sue offerte di rete mobile più interessanti. Si tratta dell’offerta denominata Fastweb Mobile Maxi, che include ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G.

Fastweb propone ad un prezzo super l’offerta Fastweb Mobile Maxi con 150 GB

Se vi serve un grande quantitativo di traffico dati la nuova offerta mobile di Fastweb fa al caso vostro. Come già accennato, infatti, in questi ultimi giorni il noto operatore italiano sta proponendo l’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Maxi ad un prezzo davvero conveniente se si pensa a ciò che ha da offrire.

L’offerta in questione include infatti un enorme quantitativo di traffico dati pari a ben 150 GB sfruttabili anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, troviamo sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 150 SMS verso tutti.

Il costo standard di questa offerta è di 11,95 euro al mese, ma ora Fastweb ha deciso di proporla ad un prezzo scontato di soli 9,95 euro. Salvo diversa comunicazione, il prezzo scontato sarà disponibile fino alla fine del mese di agosto.

Vi ricordiamo che l’offerta Fastweb Mobile Maxi è attivabile con connettività 5G anche per chi non richiede la convergenza con un’offerta di rete fissa. Per chi invece vuole fare la convergenza, è disponibile l’offerta Fastweb Mobile. Quest’ultima ha un costo di 7,95 euro al mese e comprende 150 GB di traffico dati, 100 SMS verso tutti e minuti di chiamate senza limiti.