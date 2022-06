È da poco tornata un’offerta di rete mobile dell’operatore telefonico Fastweb. Si tratta della promo denominata Fastweb Mobile e quest’ultima ora offre 90 GB di traffico dati. Fino a poco tempo fa, invece, l’operatore aveva deciso di aumentare i giga per un periodo di tempo limitato.

Fastweb Mobile: torna l’offerta dell’operatore telefonico con 90 GB

Fino a qualche giorno fa l’offerta Fastweb Mobile includeva un bundle di traffico dati pari a ben 150 GB. Tuttavia, come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, ora l’operatore telefonico ha deciso di riproporre questa offerta nella sua versione base.

Per questo motivo, ora Fastweb Mobile comprende ogni mese 90 GB di traffico dati per navigare e questi ultimi sono utilizzabili anche con la connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti.

L’offerta in questione è attivabile sia online che nei negozi ed il suo prezzo mensile è di 7,95 euro. In caso di attivazione online, sarà necessario pagare la prima volta un totale di 17,95 euro (7,95 euro per l’offerta e 10 euro per la scheda SIM). In caso di attivazione presso i negozi, invece, la prima volta si dovrà pagare un totale di 20 euro (10 euro per la scheda SIM e 10 euro per la prima ricarica).

Vi ricordiamo che gli interessati potranno ancora ottenere ben 150 GB con questa offerta. Per farlo, sarà sufficiente richiedere la convergenza con una delle offerte dell’operatore telefonico dedicate alla rete fissa. Ricordiamo infine che è poi ancora possibile attivare l’offerta convergente denominata Fastweb Mobile Light.