Continuano i test per una delle prossime e vetture del noto marchio tedesco Audi. Stiamo parlando della nuova generazione della Audi A4 Avant. Quest’ultima era già stata avvistata su strada, ma ora è stata nuovamente spiata durante dei nuovi test.

Audi A4 Avant: nuove foto spia della prossima generazione

Sappiamo già da tempo che il noto marchio tedesco Audi è al lavoro per portare la nuova generazione della Audi A4 Avant. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stata intercettata nuovamente su strada la vettura nella sua versione station wagon. È evidente che l’azienda sta ancora effettuando tutti i test e le verifiche necessarie prima del debutto ufficiale.

Anche questa volta come qualche settimana fa, la vettura risulta pesantemente camuffata per nascondere le eventuali novità estetiche. Nonostante questo, è comunque possibile scorgere alcuni dettagli, come ad esempio i nuovi fari a LED. Da notare poi sul retro la presenza di un adesivo verde con su scritto PHEV. Questo ci indica la presenza della tecnologia Plug-in. Stando a quanto è emerso, comunque, sembra che le motorizzazioni disponibili saranno tutte elettriche.

Sono inoltre emerse immagini anche ritraenti gli interni della vettura. Da queste ultime è possibile notare la presenza di un display centrale decisamente ampio e che sarà adibito al sistema di infotainment. Ci sarà inoltre un secondo display per la strumentazione digitale. La piattaforma su cui si poggerà la vettura è la MLB. Vi ricordiamo comunque che, assieme alla Audi A4 Avant, è stata avvistata su strada anche la variante RS6 Avant.