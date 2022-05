Nel corso dei prossimi mesi la casa automobilistica Audi presenterà ufficialmente la nuova generazione della Audi A4. La versione station wagon Avant, in particolare, è stata avvistata in questi giorni su strada in alcune foto spia.

Audi A4 Avant: avvistata su strada la nuova generazione della prossima vettura

Come sempre i grandi big del settore automobilistico testano a fondo le proprie vetture prima di presentarle ufficialmente. Nel corso delle ultime ore, come già accennato, la prossima Audi A4 Avant è stata per l’appunto avvistata su strada durante alcuni test.

Dalle foto spia che sono state pubblicate in rete, risalta subito agli occhi l’importante camuffamento della vettura, fatto in modo da non svelare troppi dettagli. Tuttavia, rimangono comunque visibili alcuni tratti stilistici distintivi. Tra questi, possiamo notare ad esempio un nuovo design del paraurti e un nuovo look per i fari. Questi ultimi sono a LED e sembrano più sottili rispetto al passato.

Dalle foto spia non si riesce a scorgere gli interni della prossima Audi A4 Avant. Secondo quanto è nel corso delle ultime settimane, però, all’interno la vettura conterà su un sistema di infotainment rinnovato. La vettura, inoltre, poggerà sulla piattaforma MLB. Per quanto riguarda invece la motoristica, sappiamo che la prossima Audi A4 Avant sarà distribuita in diverse versioni, di cui sicuramente con tecnologia Mild Hybrid e con tecnologia Plug-In. Stando ai rumors e alle indiscrezioni, l’azienda dovrebbe presentare anche una versione sportiva della vettura denominata RS4, ma per ora non ci sono ulteriori dettagli in merito. Non ci resta che attendere per scoprire qualcosa in più.