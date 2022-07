Amazon: partono i Prime Day fino a domani, prezzi all'80% battono Unieuro

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: questo 12 luglio sarà solo il primo dei due giorni in cui tutti gli utenti di Amazon potranno approfittare di sconti eccezionali. I minimi storici sono già disponibili sia sulla tecnologia che su tutte le altre categorie disponibili sul portale e-commerce più famoso del mondo.

In basso c’è una folta vista di oggetti che potete acquistare al prezzo minimo, semplicemente cliccando sopra al collegamento colorato di azzurro. Per avere però tutte le offerte direttamente sul vostro smartphone ogni cinque minuti per tutti e due i giorni, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Amazon: questi Prime Day saranno eccezionali, ecco le prime offerte