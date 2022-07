Grazie ai rendering animati in 3D, ora possiamo dare il nostro primo sguardo alle ultime cuffie di fascia alta di Samsung, i Galaxy Buds 2 Pro. Samsung si è progressivamente affermata per la produzione di alcuni degli auricolari più popolari per gli utenti Android, in competizione con gli AirPods di Apple e i Pixel Buds di Google.

Quest’anno, sembra che Samsung non stia sconvolgendo troppo il calendario di rilascio, poiché le prove del Galaxy Watch 5 sono apparse abbastanza frequentemente negli ultimi mesi. Samsung porterà sicuramente il suo prossimo set di cuffie al prossimo evento di lancio, come hanno fatto l’anno scorso.

Galaxy Buds 2 Pro sono le prossime cuffie in arrivo

Possiamo dare un’occhiata da vicino al design di “Galaxy Buds 2 Pro” secondo il rispettato leaker Evan Blass e 91Mobiles. Sorprendentemente, i rendering suggeriscono che il design della custodia e degli auricolari non è cambiato molto da quando i Galaxy Buds Pro hanno debuttato a gennaio.

La custodia di ricarica ha lo stesso design a conchiglia del telefono, con la porta USB-C sul retro. La modifica più evidente è l’aggiunta di una nuova tinta “Bora Purple”, che si dice corrisponda ad altri hardware che saranno svelati al prossimo evento Galaxy Unpacked. La nuova tonalità viola si unisce alle più tipiche selezioni bianco e grafite (nero).

I Galaxy Buds 2 Pro – nome in codice “Zenith” – sono pubblicizzati come dotati di “Sound by AKG”. Tuttavia, si sa poco del set di funzionalità e dei potenziali progressi che questi nuovi auricolari potrebbero fornire. Con Google pronto a rilasciare il proprio set di Pixel Buds Pro con cancellazione del rumore nelle prossime settimane, sarà interessante vedere come si confrontano con i Galaxy Buds 2 Pro di Samsung, che saranno rilasciati entro la fine dell’anno.