A nessuno piace vedere gli annunci pubblicitari, ma sono necessari per mantenere la disponibilità di determinati servizi senza alcun costo per gli utenti. Un esempio è la Google Suite di prodotti e servizi, incluso nei siti web. Ad essere onesti, la stragrande maggioranza degli annunci pubblicitari non è particolarmente invasiva, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Secondo un articolo pubblicato da TechCrunch, le fonti della pubblicazione le hanno informate che una startup denominata ‘Glance’ supportata da Google si farà presto strada negli Stati Uniti e potrebbe collaborare con i vettori statunitensi per pubblicare annunci sulla schermata di blocco di dispositivi mobile.

Android, Google non ha ancora annunciato nessuna novità

Google ha fornito finanziamenti all’azienda, che è una sussidiaria del gruppo InMobi, fondato in India e con sede lì. La maggior parte delle attività di Glance si svolge in Asia, dove fornisce supporto per circa 400 milioni di dispositivi mobile diversi, motivo per cui alcuni di voi non ne hanno mai sentito parlare. Supponendo che l’affermazione sia corretta, sembra che Glance stia pianificando di avviare le proprie attività negli Stati Uniti entro i prossimi due mesi.

La differenza principale è che Glance lavora direttamente con i produttori di smartphone in Asia. Tuttavia, in mercati come gli Stati Uniti, dove i gestori hanno più voce in capitolo sui dispositivi che possono essere utilizzati sulle loro reti, Glance dovrebbe funzionare direttamente con i gestori. Ciò significa che nessun dispositivo, con la possibile eccezione degli iPhone, è al sicuro da questo.

Non c’è molto altro che si sappia su questo, e non è chiaro se questa sarà una funzione di opt-in o opt-out (quest’ultima ha più senso), ma come ha scoperto Gizmodo, ci sono thread online in cui le persone stanno condividendo modi per disabilitare la visualizzazione di questi annunci, nonostante sembri alquanto difficile e non particolarmente ovvio.