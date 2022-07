Hai necessità di disporre di tanti giga per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento? Con le offerte ho. puoi scegliere tra diversi piani tariffari, studiati proprio per offrirti tantissimi giga al mese e per permetterti di trovare la soluzione giusta per te, tra le offerte voce e dati o solo dati.

Scegli tra le offerte ho. il piano da 100, 150, 200 o 350 giga al mese

Oggi, grazie ai nuovi piani tariffari ho. puoi avere a disposizione tutti i giga che ti servono per lavorare in libertà, studiare, cercare notizie e informazioni e svolgere tutte le attività che preferisci.

Inoltre, scegliendo un piano voce e dati, puoi disporre, oltre ai giga, anche di telefonate e di SMS. I piani tariffari di base comprendono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 150 giga, con un costo mensile di 7,99 euro, e sono dedicati sia a chi attiva un numero nuovo, sia a chi passa ad ho. da altro operatore mobile.

Per chi ha bisogno di più giga, l’ideale è il piano Sempre di più di ho., che prevede SMS e minuti illimitati, più 200 giga al mese per navigare. Il costo mensile è di 9,99 euro al mese per chi decide di passare ad ho. provenendo da Iliad o da un altro operatore mobile virtuale.

Sono inoltre disponibili i piani di ho. solo dati, adatti a chi deve navigare in libertà utilizzando una chiavetta, un router portatile o un tablet, con la possibilità di condividere la connessione con altri dispositivi.

Per navigare con ho. è possibile scegliere tra piani tariffari da 100 o 200 giga al mese, attivabili anche online. Le offerte sono disponibili ad un prezzo rispettivamente di 12,99 euro / mese e 19,99 euro / mese, mentre da attivare esclusivamente nei punti vendita ho. è il piano da 350 giga, al costo di 16,99 euro mese, ridotti a 14,99 euro per chi è già cliente ho. .

Tutti i piani tariffari ho. prevedono la spedizione gratuita della Sim al recapito indicato in fase di acquisto, mentre per quanto riguarda il costo di attivazione, è variabile in base al tipo di offerta. Occorre però tenere presente che l’attivazione è gratuita per gli utenti che mantengono il proprio numero e che provengono da Iliad, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Per chi passa a ho. da Vodafone l’attivazione costa invece 29 euro, mentre per la portabilità da tutti gli altri operatori, il costo è di 9 euro.

Oltre a considerare i giga disponibili ogni mese, è importante anche prestare attenzione ai dettagli dell’offerta, infatti alcuni piani tariffari, tra cui quelli voce / dati con 150 giga al mese, includono l’opzione Riparti, che consente di riattivare l’offerta qualora si terminassero i giga prima del rinnovo, con la possibilità di adattare al meglio il piano tariffario in base alle singole esigenze.

Le offerte solo dati consentono invece di ottenere un codice sconto da utilizzare per acquistare un router TP-Link su Amazon e per disporre di un ripetitore del segnale wifi.