L’operatore virtuale ho.Mobile, come ben saprete, sta proponendo un’offerta davvero molto interessante, con ben 120 Giga di traffico internet al mese a meno di 8 euro. Da qualche giorno, è attivabile anche dagli attuali clienti Kena Mobile.

ho. 7,99 120 Giga è rivolta ai nuovi clienti ho. Mobile provenienti da: Iliad, Kena, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Tiscali, 1Mobile, Fastweb, Spusu Italia, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, Mund GSM, NTMobile e moltissimi altri. Scopriamo insieme cosa propone.

Ho 7.99 attivabile anche dagli attuali clienti Kena Mobile

L’offerta ho 7.99 comprende ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile con velocità in 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. La richiesta di portabilità del numero deve essere completata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il cliente perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 16,99 euro al mese.

ho. 7,99 120 Giga prevede un costo di attivazione pari a 0 euro, mentre il costo standard per la nuova SIM ricaricabile è di 0,99 euro. L’offerta può essere attivata anche online sul sito ufficiale dell’operatore, con spedizione a domicilio o ritiro nelle edicole convenzionate, a seguito di una spesa iniziale di 8,99 euro, che include il primo mese dell’offerta e il costo della nuova SIM ricaricabile.

Superati i Giga inclusi nell’offerta mobile, la navigazione viene bloccata automaticamente senza costi extra. ho. 7,99 è utilizzabile anche in Roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, nei Paesi dell’Area Economica Europea (EEA) e nel Regno Unito, almeno per ora.