Il 2022 di OnePlus sarà un anno di svolta per il brand. Il produttore ha iniziato a presentare circa un device al mese e questo trend continuerà per tutto l’anno. I nuovi device appartengono sia alla linea principale, sia alla famiglia Nord.

In seguito a questa divisione, il brand OnePlus continuerà ad esistere così come lo conosciamo e si concentrerà esclusivamente sui flagship . Per quanti riguarda Nord, questo marchio sarà dedicato esclusivamente alla fascia media del mercato e potrà operare in maniera autonoma.

Questo significa che Nord avrà un proprio store e un proprio team dedicato allo sviluppo dei prodotti. Tuttavia, il focus del brand sarà l’esperienza offline con negozi dedicati, showroom e stand all’interno delle catene più importanti.

Oltre al settore smartphone Nord amplierà i propri settori di interesse anche agli accessori tra cui cuffie true-wireless e powerbank. Non mancheranno fitness band e smartwatch per arrivare anche alle smart TV. Al fine di sottolineare la propria indipendenza da OnePlus, sugli smartphone verrà introdotta una interfaccia utente personalizzata ma sempre basata su OxygenOS.

Attraverso questa operazione, l’obiettivo di OnePlus è quello di rendere Nord un brand in grado di lavorare in autonomia e affermarsi come azienda di riferimento nella fascia media. Inoltre, ci si potrà dedicare con maggiore attenzione ai mercati di importanza strategica, come l’India, zona in cui è principalmente attivo ed è presente anche un polo produttivo.

Al momento OnePlus non ha confermato in nessun modo la separazione di Nord. Si tratta di indiscrezioni provenienti da alcuni report che però sembrano abbastanza affidabili. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito.