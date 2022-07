La famiglia iPhone 14 è particolarmente attesa nel settore tecnologico. A partire da questa generazione, Apple introdurrà diverse novità che renderanno gli smartphone molto diversi dalle versioni precedenti.

I cambiamenti attesi sono sia sul design degli iPhone ma anche e soprattutto tecnici. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, particolarmente esperto del mondo della mela, a Cupertino stanno preparando una piccola rivoluzione.

Apple sembra intenzionata a rendere più marcate le differenze tecniche tra le varianti Pro di iPhone e quelle base. I modelli Pro potranno contare su caratteristiche hardware più spinte e quindi potranno offrire una potenza maggiore sotto molti punti di vista.

Apple, a partire dagli iPhone 14, introdurrà caratteristiche hardware completamente differenti tra i modelli base e le varianti Pro

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda di Cupertino potrebbe iniziare ad utilizzare i System-on-Chip evoluti solo sugli iPhone Pro. La versioni base degli smartphone della mela invece, utilizzeranno il SoC dell’anno precedente.

Apple potrebbe attuare questa politica direttamente con il lancio di iPhone 14. I modelli iPhone 14 e 14 Max saranno spunti dal SoC A15 mentre per le varianti 14 Pro e 14 Pro Max troveremo il chipset A16 di nuova generazione.

In questo modo, l’azienda punta a massimizzare i ricavi anche in relazione alle prospettive di vendita. Le versioni Pro e Pro Max saranno le più popolari per via della maggiore potenza disponibile ma anche le più costose.

Per il momento si tratta esclusivamente di ipotesi di Ming-Chi Kuo, ma sappiamo che l’analista è molto esperto dell’azienda di Cupertino. Questa previsione potrebbe avverarsi a breve, e se non quest’anno, potrebbe partire dal prossimo. In ogni caso, sembra quasi certo che le differenze tra gli iPhone base e Pro diventeranno più marcate di quanto non lo siano adesso.