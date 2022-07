Nei giorni scorsi, Ferrari ha condiviso il primo teaser della nuova vettura che prenderà parte al campionato mondiale FIA World Endurance Championship a partire dal 2023. Il prototipo è pensato per competere nella classe LMH (Le Mans Hypercar) ed è attualmente in fase di sviluppo.

Dopo aver potuto ammirare le linee frontali nell’immagine taser, Ferrari ha scelto di mostrare per la prima volta la vettura nella sua interezza. La foto è studiata ad arte per giocare con i chiaro-scuri e la livrea camouflage non aiuta.

Nonostante l’immagine non mostri perfettamente la vettura, è possibile intuirne le forme. Con questa nuova LMH, Ferrari tornerà dopo 50 anni a competere ai massimi livelli nel WEC con la voglia di stupire e di vincere.

Ferrari tornerà a competere nella 24 Ore di Le Mans con la nuova Hypercar, il prototipo è completo e pronto a scendere in pista

Come confermato da Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT: “È un momento davvero emozionante, atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionati della nostra Casa”.

Il dirigente ha poi continuato affermando che: “Potere toccare con mano il frutto di tanti mesi di lavoro, progettazione, simulazioni, ci regala nuove energie e nuovi stimoli. Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto e, nonostante la mascheratura che caratterizzerà la LMH durante i test nasconda i volumi e lo stile della vettura, credo sia innegabilmente riconoscibile come una Ferrari”.

Con questa presentazione, la Le Mans Hypercar di Ferrari entra in una nuova fase di sviluppo. Infatti, inizieranno i test su pista per la messa a punto e il debutto ufficiale avverrà nella prossima edizione della 24 Ore di Le Mans. La data non è casuale in quanto si tratterà della centesima edizione della corsa regina del mondiale endurance.