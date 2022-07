Comet fa sognare tutti i consumatori con il lancio di una campagna promozionale veramente invitante, e ricca di contenuti da cogliere assolutamente al volo, nel momento in cui si fosse comunque interessati all’acquisto di una nuova serie di prodotti tecnologici.

Il volantino appare sin da subito pronto per soddisfare ogni esigenza dei consumatori, data la possibilità di accesso in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, ove sarà possibile trovare e scoprire anche la spedizione gratuita presso il domicilio, semplicemente raggiungibile al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: gli sconti sono assurdi, ecco tutti i prezzi più bassi

Ottime occasioni di risparmio per gli utenti da Comet, il volantino è pronto a far sentire la propria voce con una nuovissima serie di importantissime riduzioni di prezzo, pensate per invogliare anche all’acquisto ad esempio di un bellissimo Oppo Find X5 Pro, oggi disponibile a 1149 euro. L’alternativa leggermente più economica, invece, potrebbe essere il Motorola Razr 5G, il cui prezzo comunque non andrà mai oltre i 699 euro, essendo un foldable di qualche anno fa ormai.

Coloro che invece saranno disposti a spendere cifre decisamente più basse, ad esempio inferiori ai 400 euro, potranno decidere di fare affidamento su Galaxy A53, Motorola Moto E40, Xiaomi 11 Lite, Motorola Edge 20 Lite o similari. Tutti i prodotti che trovate nel volantino possono essere acquistati, lo ricordiamo, anche online sul sito ufficiale, senza differenze nella spesa finale.