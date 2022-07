Gli smartphone disponibili su Unieuro sono in vendita a prezzi assolutamente irrisori, infatti in questi giorni è possibile approfittare di una splendida campagna promozionale con prezzi talmente bassi da sembrare quasi gratis.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutte le aspettative dei consumatori, promettendosi come più valida alternativa a quanto siamo solitamente abituati a vedere, o siamo alla ricerca nel periodo corrente. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, oppure direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Unieuro: questi sono gli sconti del momento

Unieuro fa sognare tutti i consumatori in Italia con una soluzione davvero unica nel proprio genere, all’interno della campagna promozionale si trovano prodotti scontatissimi, e sopratutto prezzi di vendita molto ridotti rispetto ai listini del periodo.

I migliori smartphone in promozione partono dalla fascia alta, ad esempio è possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, spendendo non più di 999 euro, ma anche un Realme GT Neo 2, ex top di gamma, in vendita a 399 euro. Coloro che invece vorranno spendere non più di 400 euro, potranno pensare di mettere le mani su Oppo Reno6, redmi Note 10S, Galaxy a53s, Xiaomi 11T Pro e simili.

Tutti i prodotti elencati, come al solito del resto, possono essere acquistati solamente nei negozi fisici, o sul sito ufficiale, le condizioni di vendita restano pressoché invariate, con garanzia di 24 mesi ed anche variante no brand per la sola telefonia mobile.