La nuova famiglia Xiaomi 12S ha fatto il proprio debutto ufficiale in Cina. La serie top di gamma presentata dal produttore asiatico arriva composta da tre modelli diversi, 12S, 12S Pro e l’attesissimo 12S Ultra. Insieme agli smartphone top di gamma, il brand ha presentato la Band 7 Pro e il Book Pro 2022.

I tre smartphone nascono come versioni evolute di Xiaomi 12 e 12 Pro lanciati lo scorso dicembre, con affinamenti dal punto di vista hardware. In particolare, le versioni 12S e 12S Pro condividono parte della scheda tecnica mentre la variante Ultra si differenzia soprattutto per il comparto fotografico.

In questo articolo andremo ad esaminare maggiormente nel dettaglio Xiaomi 12S e 12S Pro. Partiamo con 12S che può vantare un displat AMOLED da 6.28 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Guardando al 12S Pro invece, il display arriva a toccare i 6.73 pollici mantenendo inalterate le altre caratteristiche.

La famiglia Xiaomi 12S è ufficiale, i nuovi flagship del produttore cinese stupiscono per la dotazione hardware e le fotocamere di assoluto livello

Sotto la scocca di entrambi gli smartphone troviamo il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Il chipset Qualcomm è affiancato da 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di memoria interna UFS 3.1. Le principali differenze si anno con il comparto fotografico.

Xiaomi 12S è eq5uipaggiato con un sensore principale da 50MP, lente ultra-wide da 13MP e teleobiettivo da 5MP. La variante Pro ha come ottica principale il sensore Sony IM707 da 50MP, lente ultra-wide da 50MP e teleobiettivo da 50MP. Entrambi hanno come ottica frontale un sensore da 32MP.

La batteria è da 4.500mAh per la versione 12S e da 4.600mAh per il 12S Pro. Per il primo la ricarica rapida arriva a 67W mentre per il secondo fino a 120W. Entrambi i device possono contare sulla ricarica wireless a 50W e sul reverse charging a 10W.

I prezzi in Cina, considerando solo il cambio e non le tasse, partono da circa 580 euro per Xiaomi 12S nella variante 8/128GB. Per la variante Pro, sempre con 8/128GB, i prezzi partono da 614 euro. Resta da capire la disponibili e i prezzi delle versioni internazionali.