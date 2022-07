Gli appassionati di streaming non temono il caldo per godersi i propri film e serie TV preferite anche d’estate. Le piattaforme disponibili in Italia permettono di accedere a vasti cataloghi in grado di soddisfare anche gli spettatori più esigenti.

Grazie alle analisi effettuate da JustWatch, possiamo scoprire quali sono i contenuti che hanno calamitato l’attenzione del pubblico durante il mese di giugno 2022. Le classifiche TOP 10 dei film e delle serie TV più apprezzate tengono conto di tutte le produzioni presenti sui servizi di streaming attivi nel nostro paese quindi: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW e Tim Vision solo per citare le principali.

A giugno 2022 i migliori film e delle serie TV in streaming sono tutti dei capolavori da vedere almeno una volta nella vita

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home Top Gun Animali fantastici – I segreti di Silente Hustle Doctor Strange nel Multiverso della Follia The Batman Morbius Jurassic World – Il Regno Distrutto Spiderhead Jurassic Park

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Boys This Is Us Stranger Things New Amsterdam Obi-Wan Kenobi The Staircase – Una morte sospetta Ms. Marvel Peaky Blinders Westworld – Dove tutto è concesso The Summer I Turned Pretty

La vetta della classifica dei film TOP 10 è occupata da Spider-Man: No Way Home. La pellicola è l’ultima avventura dell’Uomo Ragno all’interno del Marvel Cinematic Universe e vede l’Amichevole arrampicamuri fare i conti con il Multiverso. Questa situazione darà vita ad una storia dall’alto tasso di adrenalina ma anche tanta nostalgia.

Per quanto riguarda la TOP 10 delle Serie TV, invece, al primo posto della classifica troviamo The Boys. La serie ideata da Eric Kripke ci permette di guardare la vita dei supereroi da un altra prospettiva. In un universo alternativo, i supereroi esistono e sono delle star con un proprio marchio e una immagine da difendere. Tuttavia, non tutti i supereroi sono uguali e riescono a gestire la pressione sociale nello stesso modo.