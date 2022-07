ZTE ha deciso di lanciare una nuova serie di punta all’inizio dell’anno, seguita da un piccolo aggiornamento nella seconda metà. Di conseguenza, l’azienda sta continuando la pratica quest’anno con la serie Red Magic 7S, che includerà il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Di conseguenza, verranno rilasciati altri due smartphone con il chipset di punta appena svelato.

Nubia si prepara a lanciare Red Magic 7S e Red Magic 7S Pro. I due nuovi device hanno già ricevuto la certificazione TENAA, indicando che sono pronti per il rilascio. L’azienda ha già dichiarato che i nuovi smartphone saranno disponibili l’11 luglio.

Nubia Red Magic 7S si prepara al debutto

Le quotazioni su TENAA confermano che l’unica variazione degna di nota è il chipset. Il Nubia Red Magic 7S includerà uno schermo AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, risoluzione Full HD+ e protezione Gorilla Glass 5. Avrà anche una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e uno snapper macro da 2 MP. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh.

Allo stesso modo, il 7S Pro includerà un’enorme batteria da 5.000 mAh e lo stesso pannello OLED da 6,8 pollici. Inoltre, il dispositivo ha fino a 18 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Entrambi i dispositivi saranno alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Nubia ha accennato a un’edizione bianca della serie Red Magic 7S. Ha un pannello posteriore semitrasparente, una ventola con luce a LED e fantasiose scritte RPM e ‘Dao’. Gli ultimi smartphone da gioco saranno resi disponibili in Cina. Non sappiamo ancora se arriveranno in altri paesi. Anche altri produttori di smartphone da gioco, come Black Shark, Lenovo e ASUS, stanno pianificando di svelare nuovi rivali di gioco con hardware aggiornato. La serie Black Shark 5S e il ROG Phone 6 presenteranno entrambi lo stesso processore Snapdragon 8+ Gen 1.