In un futuro non troppo lontano, Apple CarPlay acquisirà una novità innovativa: offrirà ai conducenti la possibilità di pagare il gas direttamente dallo schermo di infotainment della propria auto, rendendo la procedura più accessibile e semplice di quanto non lo sia mai stato prima.

Sebbene Apple abbia menzionato il miglioramento mentre parlava al WWDC 2022, ora abbiamo alcune informazioni più specifiche al riguardo. Secondo Reuters, HF Sinclair, che distribuisce il suo carburante in 1.600 stazioni negli Stati Uniti, ha in programma di accettare gli acquisti di CarPlay entro la fine di quest’anno.

iOS 16 sarà rilasciato presto

Ci sono alcuni problemi: per il momento, non abbiamo sentito nulla in merito al supporto per la funzionalità altrove che negli Stati Uniti e non sarà disponibile fino a quando la versione pubblica di iOS 16 non sarà resa disponibile a tutti. Ciò dovrebbe avvenire a settembre, che è anche il mese in cui l’iPhone 14 sarà messo a disposizione del pubblico per la prima volta.

Jack Barger, vicepresidente senior del marketing di HF Sinclair, ha dichiarato a Reuters che la società è “entusiasta della prospettiva che i consumatori possano guidare fino a una stazione di Sinclair e acquistare benzina dallo schermo di navigazione del veicolo”.

Per trarne vantaggio, ti verrà richiesto di creare un account all’interno dell’app HF Sinclair e di registrare in anticipo i tuoi dati di pagamento. Dopo che tutto è finito, dovresti essere in grado di pagare il carburante senza dover lasciare il tuo posto nel veicolo.

Aspettatevi di sentire ulteriori annunci simili a questo da qui a settembre, poiché è probabile che altre società seguano l’esempio di HF Sinclair nell’offrire questo tipo di soluzione di pagamento senza attriti. Questo perché CarPlay è supportato da un numero crescente di veicoli ed è probabile che altre società seguano l’esempio.