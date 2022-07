Gli smartphone sono quasi regalati da Unieuro con la nuovissima campagna promozionale che vede offrire all’utente finale la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, tutti disponibili a prezzi decisamente più bassi del normale.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile solo ed esclusivamente nel momento in cui ci si recherà direttamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita per gli ordini che presentano un valore superiore ai 49 euro, in aggiunta ad esempio ai vari negozi sparsi per il territorio nazionale.

Unieuro: le nuove offerte e tutti gli sconti

Fino al 10 luglio è tempo di Black Friday da Unieuro, ecco quindi arrivare una vera e propria selva di sconti, con prezzi ridottissimi e possibilità di risparmio ai massimi livelli per i vari utenti che decideranno di affidarsi all’azienda. L’idea è di offrire la più ampia possibilità di scelta, ecco quindi che è possibile trovare uno sconto fisso del 18,04% su ogni acquisto del valore superiore ai 299 euro (solo su una selezione di prodotti), oppure del 30% se si sceglieranno piccoli o grandi elettrodomestici.

Gli utenti che invece decideranno di buttarsi a capofitto nel mondo degli smartphone, potranno accedere a Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 999 euro, ma anche a soluzioni più economiche, come Realme GT neo 2 a 399 euro, Oppo Reno6 a 359 euro, Redmi Note 10S a 189 euro, Galaxy A53s a 379 euro o Xiaomi 11T Pro a soli 399 euro. Il volantino, lo ricordiamo, è attivo sia online che in negozio.