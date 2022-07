I prezzi del volantino Carrefour sono assolutamente invitanti, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prodotti veramente scontatissimi, solo ed esclusivamente nei negozi fisici sparsi per il territorio.

Avete capito bene, gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei punti vendita, per raggiungere i prodotti desiderati è necessario recarsi personalmente presso gli stessi, senza differenze particolari in termini di dislocazione territoriale. Gli acquisti sono effettuabili con terminali disponibili e commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, corrispondenti per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, oltre che alla variante no brand (per quanto riguarda la telefonia mobile).

Carrefour: offerte dai prezzi veramente concorrenziali

I prezzi sono assolutamente imbattibili da Carrefour, con la nuovissima campagna promozionale, infatti, tutti hanno la possibilità di accedere ad una serie di riduzioni dal valore ben superiore alle aspettative. Il modello di smartphone effettivamente incluso nella soluzione corrente, non è altro che l’eccellente Motorola Moto E20, un prodotto economico, dal valore di listino di 129 euro, oggi disponibile a soli 99 euro.

La scheda tecnica rispecchia chiaramente un modello dello stesso livello di prezzo, parliamo infatti di un prodotto con 2GB di RAM, affiancato da 32GB di memoria interna, con anche un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (e risoluzione HD+). Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, per questo motivo sarà possibile acquistarlo anche in prossimità della data di scadenza. I dettagli sono disponibili qui.