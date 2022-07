Il primo OnePlus Watch è stato rilasciato a marzo del 2021 e sembra che sia giunto il momento di un seguito per il wearable: una fonte credibile afferma che un OnePlus Nord Watch a un prezzo più ragionevole sarà probabilmente introdotto molto presto.

Sembra che il debutto di un OnePlus Nord Watch è ‘imminente’. Tuttavia, al momento non abbiamo molte altre informazioni su questo prodotto. Sembrerebbe che la produzione in serie sia ora iniziata in un certo numero di regioni situate in Europa e in Eurasia.

OnePlus Nord Watch si prepara all’arrivo sul mercato

Se le indiscrezioni online hanno ragione, OnePlus Nord Watch sarà un prodotto più ‘orientato al budget’ rispetto allo smartwatch OnePlus che lo ha preceduto. Inoltre, non verrà spedito con il software Wear OS sviluppato da Google; questo non è una sorpresa perché né il OnePlus Watch né il OnePlus Nord Watch lo hanno fatto.

Quando si tratta di OnePlus Nord Watch, non c’è stato molto in termini di speculazioni o informazioni che sono trapelate finora. La settimana prima si vociferava che OnePlus stesse pianificando di rilasciare una serie di nuovi prodotti, tra cui uno smartwatch, ma non c’erano prove concrete a sostegno di queste affermazioni.

L’adozione dell’etichetta Nord sarebbe, ovviamente, una naturale progressione rispetto a ciò che OnePlus ha fatto con i suoi telefoni negli ultimi anni: l’azienda offre dispositivi OnePlus di fascia alta oltre ad alternative più convenienti sotto forma di telefoni OnePlus Nord. Dunque, gli utenti ora si chiedono di quanto sarà scontato il OnePlus Watch rispetto al OnePlus Nord Watch. Al momento, naturalmente, non ci sono molti indizi sui prezzi e dovremo attendere rivelazioni ufficiali.