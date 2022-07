Niantic, i creatori di Pokémon Go, ha iniziato a lanciare il suo nuovo social network, Campfire, per i giocatori di Pokémon Go. Gli utenti possono parlare con gli amici e incontrare altri giocatori all’interno dell’app. Secondo Engadget, gli utenti di Campfire possono anche organizzare attività come i raid di Pokémon Go. Anche altri giochi di realtà aumentata per dispositivi mobile, come Ingress, Pikmin Bloom e altri, potranno utilizzare la piattaforma.

Tuttavia, Campfire è qualcosa di più della semplice comunicazione. Fornisce inoltre agli utenti uno sguardo più completo su tutto ciò che i giochi dell’azienda hanno da offrire. In Pokémon Go, ad esempio, può mostrarti che un Venusaur è in giro dall’altra parte della città, fornendo un’immagine molto più ampia rispetto all’app principale del gioco. Puoi anche accendere un bagliore su eventi specifici per dire ad altri giocatori locali che hai bisogno di assistenza con loro. E, come penseresti, Campfire rende più facile collaborare con i tuoi amici, come mandare rapidamente DM ai tuoi amici se vuoi affrontare uno Snorlax.

Pokémon Go, il gioco si aggiorna

Anche l’app Pokémon Go verrà aggiornata per tutti gli utenti. Ci sarà una nuova mappa estesa per i giocatori in movimento nel gioco. Inoltre, la società ha fatto notizia ieri dopo aver licenziato l’8% della sua forza lavoro e aver demolito quattro progetti. Niantic ha cercato di costruire il suo prossimo successo da quando Pokémon Go è diventato un fenomeno mondiale.

Non abbiamo date di lancio particolari per l’app, ma Campfire sarà disponibile negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Per tutta l’estate, i giocatori internazionali possono aspettarsi di ottenere gradualmente l’accesso al sito.