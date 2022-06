A giugno hanno debuttato in veste ufficiale anche in Italia i nuovo servizi in abbonamento PlayStation Plus. In particolare, sono già stati svelati i giochi inclusi per questo mese ma, nel corso delle ultime ore, sono emersi dei leaks riguardanti i nuovi titoli in arrivo a luglio.

PlayStation Plus: svelati in rete i videogiochi inclusi a luglio

Il colosso giapponese Sony non ha ancora annunciato ufficialmente i giochi che saranno inclusi negli abbonamenti PlayStation Plus per il prossimo mese. Nonostante questo, come già accennato, in queste ore sono emersi in rete dei leaks che ce lo hanno rivelato.

Andando nello specifico, è stato l’utente Billbil-kun a rivelare i titoli che saranno disponibili gratuitamente a luglio sia per la console PlayStation 4 sia per la console di ultima generazione PlayStation 5. Secondo quanto rivelato dall’utente, quindi, tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essentials potranno riscattare senza costi i videogiochi Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Arcadeggedon.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è l’ultimo capitolo della saga legata al perdianggio di Crash e sarà disponibile per entrambe le console da gaming di Sony. Stesso discorso per il videogioco Arcadeggedon. Il videogioco horror The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, invece, sarà disponibile al download soltanto per la console di ultima generazione.

Insomma, si tratta di titoli senz’altro niente male da avere gratuitamente nell’abbonamento. V ricordiamo che durante il mese di giugno, invece, sono stati resi disponibili con PlayStation Plus i videogiochi God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.