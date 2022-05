Durante la giornata di domani 1 giugno 2022 saranno rivelati in veste ufficiale i titoli che saranno inclusi gratuitamente nell’abbonamento al servizio PlayStation Plus. Tuttavia, a poche ore dall’annuncio, sono già stati rivelati in anticipo in rete i nomi di questi videogiochi.

PlayStation Plus: rivelati in anticipo i titolo inclusi nell’abbonamento a giugno

A poche ore dall’annuncio ufficiale da parte di Sony, sono stati rivelati in rete in anticipo i nomi dei videogiochi che saranno inclusi nell’abbonamento a PlayStation Plus. Nello specifico, il primo di questi titoli sarà il videogioco con protagonista Kratos, ovvero God of War.

Oltre a quest’ultimo, sarà poi incluso nell’abbonamento al servizio dell’azienda Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. La scelta di inserire il videogioco God of War, in particolare, lascia ben sperare che fra non molto venga presentato ufficialmente il nuovo capitolo della saga, cioè God of War Ragnarok, anche se per il momento non si conosce ancora con certezza la data del suo debutto ufficiale.

A rivelare queste indiscrezioni è stato il sito spagnolo Area Jugones. Stando a quanto riportato sul sito in questione, le indiscrezioni riportate sono veritiere e autentiche. Peer scoprire la verità, comunque, bisognerà attendere ormai poche ore dato che il colosso Sony rivelerà durante la giornata di domani i videogiochi inclusi gratuitamente nell’abbonamento.

Vi ricordiamo comunque che il prossimo 22 giugno 2022 debutterà ufficialmente in Italia il nuovo servizio in abbonamento di Sony. Come sappiamo, saranno disponibili tre diversi abbonamenti, ovvero PlayStation Plus Essentials, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.