Ci stiamo avvicinando ad agosto, che è il mese di rilascio più probabile per i prossimi dispositivi pieghevoli di Samsung. La serie Galaxy Note non è più in produzione, ma il secondo evento Galaxy Unpacked dell’anno rivelerà la prossima generazione di smartphone pieghevoli.

Samsung sta andando abbastanza bene con i suoi dispositivi pieghevoli e si prevede che il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 di quest’anno supereranno i loro predecessori. Con l’avvicinarsi della data di rilascio, si suppone che compaiano sempre più notizie. Oggi, il famoso Ross Young di Digital Supply Chain Consultants (DSCC) ha annunciato le possibilità di colore per Galaxy Z Flip 4 e Bespoke Edition.

Galaxy Z Flip 4, il pieghevole arriverà presto

Per ricapitolare, la Bespoke Edition è un telefono in edizione limitata disponibile in una varietà di combinazioni di colori. L’anno scorso, il Galaxy Z Flip 3 è stato rilasciato in un’edizione su misura con oltre 49 opzioni di colore. Secondo recenti rapporti, il Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition sarà disponibile in ancora più opzioni di colore. Ross Young ora ha chiarito la situazione. Gli utenti, come lo Z Flip 3, saranno presumibilmente in grado di personalizzare i colori della cornice e del pannello posteriore dello smartphone.

Ci saranno molte più possibilità di modifica del colore. Inoltre, Samsung sta ampliando la disponibilità del programma. Per il momento, è disponibile solo in Australia, Canada, Francia, Germania, Corea del Sud, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, la società intende introdurlo in altre aree europee e asiatiche ma l’elenco dei nuovi paesi è attualmente sconosciuto.

Secondo le fonti, il Galaxy Z Flip 4 sfoggerà una batteria più grande e il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.