La linea Asus ROG Phone, con un sacco di potenza, pulsanti sui bordi del dispositivo e un’abbondanza di accessori, guida senza dubbio la spinta per i telefoni da gioco premium. Sappiamo già che il ROG Phone 6 è in arrivo e ora abbiamo molti dettagli e fotografie in anticipo.

Il ROG Phone 6 sembra essere elencato sul sito web dell’agenzia di regolamentazione cinese TENAA. Il deposito normativo include le specifiche e alcune foto di un modello marchiato Tencent.

ROG Phone 6 sarà il prossimo ‘campione di potenza’ sul mercato

Coloro che prevedono una differenza di design significativa rispetto ai modelli precedenti potrebbero rimanere delusi, tuttavia la tonalità del bianco qui è piuttosto piacevole. Sembra esserci anche una striscia RGB o un display ausiliario sul retro. Per il resto, il telefono pesa 239 chili e misura 172,83 x 77,25 x 10,39 mm, dandoci un design simile ma leggermente più spesso del ROG Phone 5.

L’elenco TENAA per l’Asus ROG Phone 6 indica uno schermo OLED da 6,78 pollici, una CPU octa-core da 3,2 GHz (Snapdragon 8 Plus Gen 1), 18 GB di RAM, 512 GB di memoria fissa, una fotocamera posteriore principale da 50 MP e una fotocamera posteriore secondaria da 13 MP. Possiamo vedere un terzo obiettivo posteriore, ma non sappiamo cosa stia impiegando Asus. Vale anche la pena notare che le specifiche come RAM e spazio di archiviazione possono differire, soprattutto perché il ROG Phone 5 aveva 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

L’applicazione indica una batteria da 2.925 mAh, tuttavia riteniamo che Asus stia utilizzando batterie gemelle con una capacità minima di 5.850 mAh. Un connettore da 3,5 mm e un sensore di impronte digitali in-display sono ulteriori caratteristiche degne di nota. Si parla anche di uno zoom ottico 5x, tuttavia in passato il TENAA ha commesso errori nei suoi elenchi di specifiche.

Non dovremo aspettare molto per vedere il ROG Phone 6, poiché Asus ha programmato un evento di lancio per il 5 luglio. Il SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 e una frequenza di aggiornamento di 165Hz sono già stati confermati dall’azienda.