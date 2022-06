WindTre aggiorna le sue tariffe proponendo ai nuovi clienti delle versioni estive la cui attivazione potrà essere effettuata ancora per pochi giorni, salvo eventuali proroghe. Fino al 30 giugno, alcuni nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere l’offerta WindTre con 200 GB di traffico dati per la navigazione al mese. La tariffa non è rivolta a tutti gli utenti che desiderano procedere con l’attivazione di una SIM, soltanto i clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni possono richiedere l’offerta.

Offerta WindTre Summer Edition: come ottenere l’offerta con 200 GB!

L’offerta WindTre Young + 5G Summer Edition è rivolta per tutti i nuovi clienti under 30, i quali hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione.

Il costo dell’offerta è di soli 12,99 euro al mese ed è automaticamente addebitato su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay di WindTre.

La tariffa include nel prezzo tutti i servizi extra, quindi i nuovi clienti potranno sfruttare gratuitamente il servizio di navigazione hotspot, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato. Non sono previsti costi aggiuntivi né saranno addebitati costi imprevisti grazie al blocco dei servizi a sovrapprezzo effettuato da WindTre sin dal primo momento.

L’attivazione dell’offerta può avvenire online, accedendo al sito ufficiale del gestore. I nuovi clienti potranno così ricevere la SIM tramite corriere, senza dover affrontare spese di spedizione. Si ricorda sarà possibile richiedere la tariffa soltanto entro il 30 giugno.