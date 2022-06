Abbiamo testato la nuova LINK & CO 01, un’auto che potete acquistare ma che soprattutto potete avere in abbonamento. La formula più utilizzata è proprio quest’ultima.

La casa nasce qualche anno fa e lancia le sue auto sul mercato con ottimi risultati. Il modello in questione è un plug-in Hybrid, combinando dunque elettrico e termico. L’auto può venire a casa con voi , nel colore blu o nero, con tutto incluso tra assicurazioni, bollo e tutto ciò che c’è da pagare. Il nuovo concept di LINK & CO è proprio questo.

Sull’esterno si può partire dalle misure, un vero e proprio SUV che rispetta la categoria con 4,05 metri di lunghezza. Il peso è di circa 1.700 Kg. E’ molto bello il colore blu e sono spettacolari le linee, molto moderne per questa tipologia. E’ molto bello anche il fatto che ci siano degli inserti azzurri che staccano il colore. Anche i cerchi da 20″ hanno dei richiami in blu.

La vernice è metallizzata e il tetto apribile è a contrasto. I fari seguono la linea del cofano e sono full LED automatici con luci adattive in curva. La calandra è molto bella e muscolosa, con il paraurti molto ampio che implica tutti i sensori. Dietro il doppio scarico è cromato e i gruppi ottici ci lasciano più sorpresi di quelli anteriori.

La LINK & CO 01 coniuga il motore endotermico con una batteria da 14 kW, con un’autonomia in elettrico che arriva fino ad 80Km. Il tutto può essere sfruttato soprattutto in città e con 3 modalità: Pure, solo elettrico, Hybrid fino a 100 km/h in elettrico e infine Power per sfruttare tutti i 261 cavalli dell’auto. Le prestazioni sono davvero buone anche se non eccelse. Si sente tanto la differenza del cambio tra i due motori quando si accelera. L’erogazione dunque non sembra ottimizzata, mentre la frenata non sembra così precisa.

I consumi garantiscono 80km in full electric, mentre a benzina si percorrono fino a 400Km a seconda di quanto avete il piede pesante. Sui lunghi viaggi si possono avere davvero ottimi consumi.

L’auto ha il motore della XC 40 di Volvo, un 1.5L con 3 cilindri e 261Cv combinati tra endotermico ed elettrico (14.2 Kw). L’auto comunque va ricaricata, il tutto tramite lo sportellino posto sul parafango laterale sinistro. Il bagagliaio è molto ampio con 466L, ma con sedili abbattuti si arriva oltre i 1000. Al di sotto ecco il vano che però offre solo uno spazio per i cavi di ricarica.

Ma come si sta internamente? Dal lato passeggeri sul posteriore, l’entrata è un po’ rialza ma una volta all’interno lo spazio è tanto soprattutto per 4 persone. C’è spazio per le gambe e anche per la testa, nonostante passeggeri abbastanza alti. Molto belle le portiere e tutti i materiali, davvero interessanti per qualità, belle anche le cuciture a contrasto sulla pelle ma la cosa che ci è piaciuta di più è la ricerca di geometrie particolari che rendono l’auto davvero interessante. Centralmente, sempre sul retro, ecco le Type-C USB. C’è anche il poggiabraccio con il portabicchieri tra i due sedili.

Quelli davanti sono davvero eleganti nonostante il chiaro richiamo allo sportivo. I materiali sono riciclati direttamente dal nylon per quanto riguarda le sedute. La parte riservata al guidatore è davvero di qualità, soprattutto sulla plancia che coniuga il giusto equilibrio tra tecnologia ed intuitività. L’infotainment è davvero pulito e moderno, davvero diverso dagli altri. Presenti Android Auto (wireless) ed Apple CarPlay. Ci sono poi alcuni temi che possono rendere lo schermo di fronte al guidatore molto più bello da vedere implementando anche la visualizzazione di tante informazioni, tra cui anche come lavorano i due motori, capendo l’erogazione della potenza o lo stato di ricarica della batteria.

Grande nota di merito anche per l’assistente vocale Frank il quale può anche abbassare i finestrini.

In conclusione, nonostante i nostri tantissimi dubbi, possiamo dire che questa LINK & CO 01 ci ha davvero catturato. Il comfort la fa da padrone, così come il feeling che si ha quando si entra in questa macchina, ottima per i lunghi viaggi. L’abbonamento inoltre può essere disdetto in qualsiasi momento, senza penali.