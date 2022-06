Assieme a WhatsApp, Telegram è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più apprezzate in tutto il mondo. Da qualche tempo, era emerso in rete che sarebbe arrivata una nuova versione a pagamento con tante novità offerte. Ora, l’azienda ha finalmente annunciato Telegram Premium anche nel nostro paese.

Telegram Premium è ufficiale anche in Italia: ecco tutte le novità

Ora è ufficiale. Telegram Premium è arrivato ufficialmente anche in Italia. Lo ha annunciato da poco l’azienda tramite un comunicato. Si quest’ultimo, in particolare, viene così riportato: “Oggi presentiamo Telegram Premium, un abbonamento che permette di sostenere lo sviluppo continuo di Telegram e di accedere a esclusive funzioni aggiuntive. Il team di iscrizione a pagamento consentirà al team di offrire tutte le funzioni più onerose in termini di risorse richieste nel corso degli anni dagli utenti, mantenendo l’accesso gratuito all’app di messaggistica più potente del pianeta”.

Questa nuova versione a pagamento permetterà dunque a tutti gli abbonati di usufruire di alcune funzionalità del tutto esclusive. Ve le riassumiamo qui di seguito.

• Caricamenti da 4 GB: ogni utente con Telegram Premium potrà inviare file da 4 GB. Questi file possono scaricare questi documenti di grandi dimensioni, indipendentemente dal fatto che siano abbonati o meno.

• Download più veloci: gli utenti abbonati a Premium possono scaricare file e contenuti multimediali alla massima velocità possibile.

• Limiti raddoppiati: con Telegram Premium si riducono le restrizioni all’interno dell’app. Si potrà infatti seguire fino a 1000 canali, creare fino a 20 cartelle chat con un massimo di 200 chat ciascuna, aggiungere un quarto account a qualsiasi app Telegram, fissare 10 chat nella lista principale e salvare fino a 10 sticker preferiti. Si potrà inoltre scrivere una bio più lunga e includervi un link, o ancora aggiungere più caratteri alle didascalie dei media. Gli abbonati a Premium potranno inoltre impostare 400 GIF preferite e riservare fino a 20 link pubblici t.me.

• Da voce a testo: i messaggi vocali possono essere convertiti in testo..

• Sticker unici: decine di sticker supportano animazioni a schermo intero, e sono esclusive per gli utenti abbonati a Premium al fine di aggiungere ulteriori emozioni ed effetti espressivi visibili a tutti gli utenti. Questa collezione di sticker Premium sarà aggiornata mensilmente dagli artisti di Telegram.

• Reazioni uniche: gli utenti abbonati a Premium dispongono di più modi di reagire ai messaggi, con oltre 10 nuove emoji.

• Gestione della chat con nuovi strumenti per organizzare la lista chat. Ci sarà ad esempio la possibilità di cambiare la cartella chat predefinita, in modo che l’app si apra sempre su una cartella personalizzata o, ad esempio, Non letti invece di Tutte le chat. Inoltre, gli utenti abbonati a Premium possono attivare un’opzione nelle impostazioni di Privacy e sicurezza per archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat in modo da facilitare l’organizzazione delle liste chat più affollate.

• Foto profilo animate: I video del profilo degli utenti premium saranno animati per tutti in tutta l’app, anche all’interno delle chat e nella lista chat.

• Badge Premium: tutti gli utenti abbonati a premium ricevono un badge speciale che appare accanto al loro nome nella lista chat, nei titoli delle chat e nelle liste dei membri nei gruppi, per mostrare il loro contributo nel supportare Telegram e l’appartenenza al club che riceve per primo le nuove funzioni.

• Icone app Premium: sono disponibili nuove icone che gli utenti premium possono aggiungere alla schermata home, per creare nuovi abbinamenti con la loro personalità o con il loro sfondo. Si potrà inoltre scegliere tra una stella premium, un cielo notturno o un aereo col turbo.

• Nessuna inserzione: in alcuni Paesi, i messaggi sponsorizzati vengono mostrati nei canali pubblici uno-a-molti di grandi dimensioni. Queste pubblicità minimaliste e attente alla privacy aiutano a sostenere i costi operativi di Telegram, ma non appariranno più per gli abbonati a Telegram Premium.

Telegram Premium avrà un costo di 5,99 euro al mese. Per il momento è disponibile sui dispositivi con a bordo IOS, ma in seguito arriverà ufficialmente anche sui dispositivi con a bordo Android.