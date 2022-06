Sappiamo ormai da diverso tempo che molto presto Telegram introdurrà un nuovo abbonamento Premium. Con quest’ultimo, saranno resi disponibili agli utenti diversi servizi, a patto però che venga pagato un canone mensile. Nel corso delle ultime ore, nonostante non sia ancora arrivato ufficialmente, sono emersi numerosi dettagli che riguardano questo nuovo abbonamento.

Telegram Premium: emergono numerosi dettagli tra cui anche il prezzo

Fra non molto tempo vedremo debuttare ufficialmente Telegram Premium. Come già accennato, nel corso delle ultime ore sono emersi non pochi dettagli che lo riguardano. Il sito web Neowin, in particolare, ha riportato tutto ciò che è emerso su Telegram Beta.

Qui sono state infatti riportate tutte le caratteristiche e i servizi che offrirà questo nuovo abbonamento di Telegram. Eccole qui di seguito.

• limiti raddoppiati: fino a 1.000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin, 4 account (in un’unica app), 200 pin all’interno di una cartella, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti e 400 Gig

• caricamento di un singolo file da 4GB (al momento sono invece consentiti 2GB)

• ulteriori caratteri nella biografia: fino a 140 caratteri nella biografia del profilo, contro gli iniziali 70

• ulteriori caratteri nelle didascalie: si potrà inserire descrizioni più lunghe per foto e video

• download più veloci: velocità illimitata per il download di file multimediali e documenti

• trascrizione da voce a testo: sarà messa a disposizione una funzione per la trascrizione automatica dei messaggi vocali

• niente pubblicità nei canali pubblici

• nuove reazioni animate ai messaggi

• adesivi premium: nuovi adesivi con effetti aggiuntivi ed aggiornamenti mensili

• gestione avanzata della chat: nuove funzionalità per impostare la cartella predefinita, l’archiviazione automatica e nascondere le nuove chat a chi non fa parte della propria cerchia di contatti

• segno distintivo nel profilo: un apposito badge accanto al nome dell’utente segnalerà che l’utente ha sottoscritto l’abbonamento a Telegram Premium

• immagini del profilo animate: avatar animati negli elenchi delle chat e all’interno delle chat

• icona dell’app premium da scegliere tra una selezione disponibile

Sempre secondo quanto riportato, l’abbonamento a Telegram Premium avrà un costo mensile pari a 4,99 dollari.