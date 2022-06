Una delle app Zoom più popolari viene gradualmente eliminata poiché l’azienda cerca di modernizzare alcuni dei suoi prodotti per i consumatori di tutto il mondo. Il colosso delle videoconferenze ha annunciato la chiusura della sua app per Chromebook, i laptop a basso costo che eseguono ChromeOS di Google e sono diventati popolari tra i college e le università.

Gli utenti non devono preoccuparsi della perdita di Zoom a tempo indeterminato, poiché l’azienda afferma che sta semplicemente effettuando la transizione per costruire qualcosa di meglio.

Zoom potrebbe essere a lavoro su una nuova piattaforma

“Dopo agosto 2022, questa app non sarà più ufficialmente supportata. Per partecipare alle riunioni su ChromeOS, utilizza il nuovo Zoom per Chrome PWA “, dice un messaggio nell’app Zoom per Chromebook, che è stata recentemente disponibile. La chiusura dell’app è prevista per agosto 2022, dando agli utenti qualche settimana in più per godersi l’offerta iniziale, introdotta durante il picco di Zoom nelle prime settimane e nei primi mesi dell’epidemia.

Il software Zoom per Chromebook è relativamente semplice, secondo 9to5Google, e consente semplicemente l’accesso standard a conversazioni video e riunioni senza nessuna delle funzionalità aggiuntive che sono state aggiunte ad altre versioni di Zoom nel corso degli anni.

Google ha dichiarato nell’agosto 2020 che le app di Chrome sarebbero state gradualmente eliminate su tutte le piattaforme, con il supporto per Windows, Mac e Linux che terminerà a giugno 2021. Questo è stato quindi esteso a tutte le app di Chrome su ChromeOS fino a giugno 2022, con l’azienda che non ha più accettato nuove app e app attuali non più pubblicizzate o disponibili per il download sul Chrome Web Store.

L’annuncio arriva subito dopo che Zoom ha segnalato un aumento significativo degli utenti aziendali per integrare la sua base di consumatori poiché il lavoro ibrido rimane popolare. precedente.