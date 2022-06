Discord sta espandendo il suo abbonamento Premium Membership e fornendo un nuovo strumento per i moderatori per evitare che comunicazioni dannose appaiano sul suo sito. AutoMod, lo strumento linguistico pericoloso, è stato scoperto in una parodia dei Power Rangers su YouTube. Nonostante l’assurdità del video di rilascio, AutoMod è un’innovazione significativa che aiuterà ad alleviare lo stress sui moderatori della piattaforma, soprattutto se devono far funzionare un server di grandi dimensioni.

Come affermato in precedenza, AutoMod impedisce ai troll di inondare una discussione con parole dispregiative. La tecnologia funziona da parte dei moderatori che scelgono prima quali parole o frasi bandire dal servizio. I moderatori possono aggiungere le parole stesse o scegliere dall’elenco delle parole comunemente segnalate, che è diviso in tre categorie: insulti, contenuti sessuali e volgarità gravi.

Discord AutoMod sta per arrivare

Una volta inserite le parole, i moderatori possono scegliere tra tre risposte alternative. Possono impedire la pubblicazione del messaggio contenente la parola offensiva, avvisare i moderatori o bloccare la persona. I moderatori possono utilizzare i caratteri jolly per assicurarsi che AutoMod raccolga un linguaggio dannoso inserendo asterischi prima, dopo o intorno ad esso. È possibile aggiungere esenzioni per moderatori, amministratori, altri utenti e interi canali utilizzando AutoMod.

Quando tutto questo è a posto, AutoMod, come suggerisce il nome, bloccherà e regolerà automaticamente il linguaggio scurrile, sollevando i moderatori dall’onere. Secondo Discord, lo strumento è attualmente in fase di test e può essere accessibile in Moderazione dei contenuti nelle Impostazioni del server. AutoMod è disponibile sull’app browser Discord, mobile, Windows, macOS e Linux. Inoltre, l’elenco delle parole comunemente contrassegnate è disponibile solo in inglese.