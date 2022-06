Unieuro è assolutamente inarrestabile e propone al pubblico italiano una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale, proprio perché in grado di far convogliare incredibili sconti speciali e prezzi bassi in un’unica soluzione.

Il volantino riparte proprio da dove ci eravamo fermati le scorse settimane, ovvero dalla piena disponibilità di completare gli acquisti nei vari negozi fisici, oltre che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti possono essere acquistati senza difficoltà sfruttando proprio quest’ultimo, avendo inoltre la certezza di avere gratis la merce direttamente presso il proprio domicilio.

Unieuro: le occasioni sono veramente assurde

Unieuro approfitta dell’Estate per offrire al pubblico italiano una campagna promozionale davvero molto interessante, al suo interno è possibile pensare di acquistare alcuni smartphone di livello, ma con anche la possibilità di godere di un omaggio pressoché unico. Tutti coloro che sceglieranno uno dei prodotti contrassegnati, infatti, avranno diritto a ricevere la fat bike a costo completamente azzerato, disponibile altrimenti ad un prezzo di listino di 279 euro.

Le occasioni sono davvero incredibili anche per quanto riguarda la telefonia mobile di fascia alta, non mancano infatti Oppo Find X5 a soli 999 euro, passando anche per il nuovissimo Galaxy S22, disponibile a 799 euro, oppure Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo finale di 629 euro lo rende ancora più appetibile. Volgendo l’attenzione verso il basso, ecco arrivare i vari Motorola Edge 30 Pro, Redmi Note 11 Pro o anche Galaxy A22. Maggiori informazioni sono disponibili online sul sito.