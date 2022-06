Un risparmio a livelli estremi attende gli utenti nei vari negozi di casa Bennet, senza limitazioni o vincoli particolari da segnalare. I prodotti sono in fortissima promozione, con prezzi decisamente economici e dal risparmio assicurato, con le classiche condizioni di vendita.

L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di fruire delle medesime riduzioni sul sito ufficiale, poiché gli acquisti possono essere completati solo in negozio. Al superamento della soglia minima dei 199 euro, segnaliamo comunque la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comodissime rate fisse mensili.

Se volete essere aggiornati sui nuovi codici sconto amazon, risparmiando al massimo anche grazie alle offerte speciali, iscrivetevi qui.

Bennet: offerte e grandi sconti per tutti i gusti

Le nuove offerte del volantino Bennet possono davvero lasciare di stucco gli utenti, data la possibilità di accedere ad ottime riduzioni di prezzo, anche su smartphone appartenenti alla fascia più alta del mercato. Ad esempio, troviamo la possibilità di acquistare un eccellente Apple iPhone 13, in vendita da pochi mesi ed a tutti gli effetti un top di gamma assoluto, disponibile a soli 699 euro (nella sua variante da 128GB di memoria interna).

Coloro che invece vorranno acquistare nuovi prodotti più economici, potranno scegliere tra Galaxy S20 FE, disponibile a 299 euro, come anche Galaxy A12 o Galaxy A32, i cui prezzi non sono superiori ai 199 euro previsti per il più ridotto della coppia. Tutte le restanti offerte le potete trovare in esclusiva assoluta sul sito ufficiale di Bennet, scoprendo così un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative.