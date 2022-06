I clienti Iliad e MVNO che vogliono effettuare il trasferimento del loro numero a WindTre possono scegliere tra quattro offerte differenti, tutte disponibili a costi decisamente irrisori. Procedendo con la portabilità del numero, infatti, il gestore consente di attivare una delle sue offerte del pacchetto WindTre GO, che propongono fino a 150 GB di traffico dati a partire da soli 7,99 euro al mese.

Passa a WindTre e ottieni 150 GB con l’offerta a 8,99 euro al mese!

A ricevere la possibilità di attivare le offerte GO di WindTre sono tutti i nuovi clienti provenienti da uno degli operatori elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Trasferendo il numero, i clienti in questione possono scegliere una delle varie offerte presenti in listino, tra le quali spicca per il costo e la quantità di Giga previsti la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

A un costo mensile di soli 8,99 euro, l’offerta permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

L’attivazione non prevede alcuna spesa e la SIM è offerta gratuitamente dal gestore. I clienti dovranno saldare soltanto il costo previsto per il rinnovo, che grazie al servizio Easy Pay sarà addebitato dal gestore su una delle seguenti modalità di pagamento: