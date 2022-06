WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è il nome della migliore tariffa attualmente proposta dal gestore ai clienti provenienti da Iliad e MVNO. A soli 8,99 euro al mese, l’offerta WindTre propone fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione, minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti i numeri.

Offerta WindTre GO: chi può ottenere 150 GB al mese!

L’offerta con 150 GB di traffico dati non è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore bensì a coloro che effettuano il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti possono ottenere l’offerta del pacchetto operator attack accedendo al sito ufficiale del gestore, selezionando l’operatore di provenienza e scegliendo la tariffa da attivare. Non è previsto alcun costo iniziale ma ogni mese sarà necessario affrontare un costo di soli 8,99 euro. La spesa, che dovrà essere sostenuta tramite carta di credito, conto corrente e carta conto, include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

Inoltre, sono inclusi nel prezzo anche i seguenti servizi extra:

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio di segreteria telefonica

la navigazione hotspot

il servizio Ti ho Cercato

WindTre tutela ai suoi clienti dai costi aggiuntivi e disattiva automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo.