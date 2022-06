Questa mattina Apple ha iniziato a prendere ordini per il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 e, proprio come molti altri Mac, questo nuovo dispositivo sta subendo alcuni ritardi nella spedizione in questo momento.

Le consegne dovrebbero avvenire tra il 3 e il 10 agosto per tutti i modelli di MacBook Pro da 13 pollici venduti negli Stati Uniti con aggiornamento della memoria unificata da 24 GB. Il giorno del lancio del MacBook Pro è previsto per venerdì 24 giugno e le unità di scorta saranno disponibili per la consegna quel giorno; tuttavia, altri aggiornamenti di RAM e SSD spingeranno la consegna almeno fino a luglio.

MacBook Pro M2, le richieste sono molto alte

Poiché Apple ha lottato con i vincoli di fornitura di Mac per la maggior parte dell’anno, non dovrebbe sorprendere che l’azienda stia riscontrando ritardi nella consegna del MacBook Pro da 13 pollici. Anche con le impostazioni stock, i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici non dovrebbero arrivare agli acquirenti prima della metà di agosto in determinate situazioni.

Apple ha affermato che queste sfide di approvvigionamento possono essere attribuibili a continue carenze di componenti e problemi di produzione causati dalla pandemia globale. Apple ha affermato che questi problemi possono essere correlati all’epidemia globale.

Durante la chiamata sugli utili che ha avuto luogo ad aprile, il CFO di Apple Luca Maestri ha dichiarato che la società prevedeva che le continue sfide di fornitura avranno un impatto sulle vendite dei prodotti fino al terzo trimestre fiscale del 2022. Apple ha riscontrato difficoltà nel soddisfare la domanda dei clienti durante il secondo trimestre fiscale, e la società prevedeva che queste difficoltà sarebbero diventate ancora più gravi nel corso dell’anno.

La data di rilascio del MacBook Air M2 non è stata divulgata da Apple al momento della stesura di questo documento; tuttavia, dati i ritardi che hanno subito i prodotti Mac per tutto il 2022, è probabile che si verifichino carenze di forniture.