Android 13 è in fase di completamento e la versione beta più recente, Beta 3, è arrivata con le API finite. Da allora, abbiamo già ricevuto un aggiornamento hotfix e Google ne ha rilasciato un secondo da scaricare e installare sul tuo Google Pixel. Questa versione contiene numerose correzioni di bug critici.

Google normalmente rilascia un update con “stabilità della piattaforma” per gli aggiornamenti di Android in modo che gli sviluppatori possano sapere quando Google intende fornire le API SDK/NDK finali, nonché le API interne finali e i comportamenti di sistema relativi alle app. Google ha raggiunto la stabilità della piattaforma con l’aggiornamento Beta 3 e il rilascio ufficiale è tra diverse settimane.

Android 13 Beta 3 sta per raggiungere la stabilità

Nell’agosto 2021, Android 12 ha raggiunto la stabilità della piattaforma e la versione finale è stata rilasciata nell’ottobre dello stesso anno. Google ha fornito ulteriori informazioni sulla sequenza temporale del rilascio. Questo è un piccolo aggiornamento, ma è incoraggiante che Google si concentri sul miglioramento dell’esperienza beta per coloro che hanno scelto di utilizzarla. Queste build sono destinate agli utenti che vogliono provare la prossima versione di Android, quindi anche se non dovresti usarle regolarmente, sono sicuro che molte persone lo fanno.

Puoi facilmente scaricare Android Developer Beta 2.1 e, se non sei sicuro di come installare Android 13, assicurati di leggere le istruzioni su come farlo. Se hai già scaricato una versione beta, riceverai l’aggiornamento tramite OTA. Questo aggiornamento beta è ora disponibile per Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL e Pixel 4. Puoi anche utilizzare le immagini di sistema a 64 bit in Android Studio utilizzando l’emulatore Android.