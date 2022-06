Iliad non è concentrata soltanto sul campo della telefonia mobile nel corso di queste settimane. Da inizio anno, infatti, il gestore francese ha ampliato i suoi servizi a disposizione del pubblico, mettendo a disposizione degli abbonati anche le prime tariffe per la Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Sin da subito l’obiettivo di Iliad è stato quello di replicare per la Fibra ottica il successo delle sue principali ricaricabili. Anche l’offerta commerciale per la telefonia fissa quindi si basa sulla massima convenienza, con la garanzia dei costi più bassi di sempre.

Nel corso di questo mese di giugno, la migliore occasione per i clienti di Iliad che scelgono la Fibra ottica è Iliad Box. Questa tariffa prevede per gli abbonati una quota mensile dal valore di 15,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti, anche numeri mobili e anche verso numeri esteri, senza scatto alla risposta. Per la componente internet, prevista navigazione illimitata sino a 4 Gbps.

L’attuale assetto commerciale di quest’offerta di Iliad prevede il costo scontato di 15,99 euro esclusivamente per quegli abbonati che in maniera contestuale attivano un piano per la telefonia mobile. In alternativa, gli utenti che non hanno un piano ricaricabile si troveranno a pagare una quota di 23,99 euro al mese.

Sia nella prima circostanza per il pagamento dell’offerta, sia nella seconda, gli utenti dovranno aggiungere un unico contributo una tantum di attivazione pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.