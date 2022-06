Euronics riparte da dove si era fermata nelle scorse settimane, proponendo a tutti una campagna promozionale dal retrogusto davvero incredibile, i prezzi sono bassi ed economici su un numero sempre crescente di prodotti, i quali garantiscono un risparmio incredibile.

Il volantino è, come spesso accade, attivo solamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, con un fortissimo focus su specifici punti vendita di proprietà di alcuni soci. Dovete difatti ricordare che potrebbero presentare differenze di negozio in negozio, di conseguenza consigliamo di verificare di persona presso il punto più vicino alla vostra residenza.

Aprite il nostro canale Telegram e ricevete in esclusiva assoluta i nuovi codici sconto Amazon completamente gratis, dal risparmio assicurato.

Euronics: quali sono le nuove offerte

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, il volantino corrente di Euronics pare aver focalizzato la propria attenzione sul mondo Apple, con una fortissima riduzione dei prezzi di alcuni modelli in particolare. E’ acquistabile, infatti, Apple MacBook Air, il notebook più economico di tutta la serie, al prezzo di 899 euro, senza comunque trascurare Apple iPhone 12, disponibile alla modica cifra di soli 699 euro.

Non mancano soluzioni legate al mondo Android, ugualmente interessanti ed accattivanti, come il recente Galaxy S21 FE, in vendita a 499 euro, passando anche per Galaxy S20 FE, il modello appena precedente, distribuito alla modica cifra di 399 euro. Gli utenti che invece vorranno acquistare un foldable, potranno pensare di aggiungere al carrello il bellissimo Galaxy Z Flip3, disponibile a soli 699 euro.

Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino di Euronics, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale, dove troverete ogni dettaglio.