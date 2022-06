Trony raccoglie all’interno dell’ultimo volantino, alcune delle migliori offerte del periodo, garantendo al consumatore la possibilità di accedere ai prodotti più interessanti del momento, senza essere costretti a spendere cifre folli.

La campagna promozionale rappresenta un ottimo rapporto qualità/prezzo a cui effettivamente affidarsi in fase di avvicinamento all’elettronica generale. I prezzi sono bassi e risultano essere disponibili in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari; coloro che vorranno acquistare, potranno recarsi ovunque, ma non sul sito ufficiale.

Trony: questi sono i nuovi sconti del momento

Trony non allenta la presa sugli utenti in Italia con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invitante, i prezzi sono bassi e convenienti su tantissimi prodotti, garantendo un risparmio inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Gli acquisti prevedono uno sconto effettivo del 18,03% sul prezzo originario di listino, a prescindere dalla categoria merceologica, o dal prodotto effettivamente selezionato. Il risparmio è importante, proprio perché la riduzione viene applicata sullo stesso scontrino, non è previsto uno sconto postumo o un rimborso da applicare in un secondo momento all’acquisto.

Se arrivati a questo punto avevate pensato di accedere ad una riduzione del 22%, dovete sapere che l’incidenza dell’IVA sul prezzo finale è inferiore ai suoi punti percentuali, proprio perché viene applicata ad un listino più basso, di conseguenza scorporandola si ha uno sconto effettivo pari al 18% circa. Per ogni altra informazione in merito consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale di trony, troverete tutti i dettagli.