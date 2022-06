Nostradamus: la guerra Russia-Ucraina era già prevista dal 1555

Siete soggetti ansiosi facilmente impressionabili? Ecco, allora sappiate che questo articolo non fa al caso vostro. Noi vi abbiamo avvertiti. Quello di cui parleremo tra pochissimo è l’arrivo di un imminente futuro che secondo Nostradamus sarà tutt’altro che roseo. Tenetevi forte!

Nostradamus: cosa sta per succedere?

Egli, nel suo famoso libro datato al 1555 e denominato “Profezie”, scriveva: “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande. Gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa”, citando anche l’arrivo di un terribile terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e la caduta di un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Ma almeno su questo possiamo stare sereni, perché la NASA ha assicurato che non vedremo asteroidi cadere per almeno 100 anni.

Ma non finisce qui, perché Nostradamus ha previsto anche una possibile guerra o un momento di tensione internazionale tra paesi che gli esperti riconducono all’islamismo. “A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele”, ed ha aggiunto: “saranno sette mesi di ostilità, caratterizzati da fame, fuoco, sangue, peste e una doppia dose di tutti i disastri”. Bingo!

Adesso non ci resta che ben sperare, e nella buona fede che, quanto citato nel libro ermetico scritto 500 anni fa, non si verifichi da un momento all’altro.