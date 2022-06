Iliad nel corso di queste settimane si conferma il provider del momento. Il gestore francese ha oramai consolidato la sua platea di pubblico in Italia, anche grazie alle sue vantaggiosissime offerte low cost. I clienti che scelgono Iliad possono avvalersi di diverse tariffe.

La migliore occasione per i clienti di Iliad è rappresentata dalla promozione Giga 120. Gli utenti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 120 Giga per la connessione di rete.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 è senza dubbio la migliore proposta di casa Iliad, ma non è l’unica. I clienti che optano per il gestore francese potranno altresì attivare due tariffe come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nel listino di Iliad ha sostituito in maniera ufficiale la promozione Giga 50. Gli utenti che scelgono questa promozione si troveranno a pagare una quota mensile di 7,99 euro al mese con chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 80 Giga per navigare in rete. Prevista anche una quota di 6 Giga per la connessione in internet dall’estero, oltre agli 80 Giga per la navigazione standard.

In secondo luogo, gli abbonati di Iliad avranno anche accesso alla Giga 40. La tariffa in questo caso prevede un prezzo di 6,99 euro ogni mese. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.