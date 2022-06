Non dovrebbe sorprendere che Samsung abbia sviluppato il proprio ecosistema di casa intelligente. L’app SmartThings di Samsung collega una varietà di dispositivi per la casa intelligente, inclusi robot aspirapolvere, sensori di movimento, termostati e altro ancora. Samsung è nota per la produzione di un’ampia gamma di prodotti, dagli smartphone ai principali elettrodomestici. Ora, con il lancio globale di SmartThings Home Life, Samsung intende ampliare ulteriormente la sua già ampia selezione di servizi per la casa connessa.

La piattaforma SmartThings Home Life coprirà sei categorie principali di servizi domestici intelligenti di Samsung: SmartThings Cooking, Energy, Clothing Care, Pet Care, Home Care e Air Care. SmartThings Air Care sarà la settima categoria. Il servizio SmartThings Cooking fornirà agli utenti consigli per ricette e pasti in base alle loro preferenze e requisiti, mentre il servizio SmartThings Energy riporterà il consumo energetico mensile di un utente e attiverà le impostazioni di risparmio energetico per ridurre le spese mensili.

Samsung rilascerà presto un nuovo servizio

Lo scopo della funzione SmartThings Clothing Maintenance è quello di consentire una gestione ottimale dell’abbigliamento consigliando le scelte per la cura degli indumenti e ricordando agli utenti di acquistare i materiali di consumo. Queste comodità dovrebbero essere rilasciate entro la fine del mese in 97 paesi diversi, con l’intenzione di offrire un’esperienza di casa intelligente più completa, completa di controllo integrato e centralizzato sugli elettrodomestici intelligenti di Samsung. Per avere accesso alla connessione migliorata nelle loro case, gli utenti dell’app Smart Things devono solo fare clic sulla pagina ‘Vita’ all’interno dell’app.

Nel frattempo, a luglio di quest’anno verrà rilasciata una versione aggiornata del sistema Family Hub di Samsung per frigoriferi con funzioni AI aggiuntive rese possibili dai miglioramenti della tecnologia intelligente.