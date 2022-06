TikTok sta offrendo avatar simili a Memoji attraverso il suo ultimo aggiornamento come metodo per i creatori di ‘mostrare la loro individualità’. Tuttavia, questi nuovi avatar sembrano scomodamente simili ai Memoji di Apple. Gli avatar di TikTok sono stati svelati dall’enorme piattaforma di social media, consentendo agli utenti di personalizzare i propri avatar con diverse acconciature, piercing, accessori e trucco.

Lo scopo di TikTok per questi avatar simili a Memoji è quello di fornire agli utenti uno strumento per essere ‘veramente rappresentativi di coloro che sono su TikTok’. Inoltre, gli utenti hanno funzionalità inclusive come una varietà di vestiti e tonalità della pelle appropriate, colori e trame dei capelli tra cui scegliere. Oltre a ciò, l’azienda ha dichiarato di essere felice di ricevere feedback dalla propria comunità in merito ai vari modi in cui può continuare a rafforzare le proprie iniziative di diversità e inclusione.

TikTok, l’aggiornamento è disponibile per gli utenti

TikTok dice che sono entusiasti di vedere come le persone usano gli avatar per esprimere la loro creatività e continueranno a esplorare modi per portare gli avatar in più esperienze di TikTok. Inoltre, continueranno a creare spazi su TikTok per consentire agli utenti di esprimersi e amplieranno i modi in cui le persone possono connettersi tra loro e creare contenuti all’interno della loro comunità globale.

Se accedi all’area degli effetti dell’app TikTok e cerchi ‘Effetto avatar’, verrai indirizzato a una pagina in cui puoi iniziare a personalizzare il tuo avatar in base alle tue preferenze. Al termine, sarai in grado di iniziare a girare video con il tuo Avatar e imiterà i tuoi gesti mentre gestisci e ti muovi sullo schermo.