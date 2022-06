È risaputo che sia il Pixel 6 che il Pixel 6 Pro non hanno avuto un rilascio così acclamato. Tuttavia, dopo diversi mesi di aggiornamenti software e correzioni di bug, i telefoni di punta più recenti di Google sembrano essere in una posizione decente, giusto in tempo perché l’azienda introduca Pixel 6a il mese successivo. Sfortunatamente, un guasto che colpisce solo un sottogruppo relativamente piccolo di clienti persiste da diversi mesi e sta danneggiando migliaia di utenti in tutto il mondo.

I problemi DAC che hanno afflitto Google sembrano essere stati risolti con il Feature Drop di giugno, molti mesi dopo che la società aveva inizialmente promesso di risolvere il problema.

Google Pixel 6, il ‘Feature Drop’ sta raggiungendo sempre più utenti

Secondo un post pubblicato su Reddit dall’utente u/Techdude8453, l’aggiornamento rilasciato questa settimana sembra aver risolto le restanti difficoltà con il DAC esterno che erano state inizialmente sollevate prima dell’introduzione del prodotto.

In passato, le applicazioni potevano funzionare solo con un convertitore audio digitale (DAC) se non avevano il pieno controllo dell’elaborazione audio sul dispositivo. Questa è un’autorizzazione che la stragrande maggioranza degli audiofili concorderebbe è essenziale.

Sfortunatamente, a causa della distribuzione ritardata dell’aggiornamento di questa settimana da parte di Google, che è diventato in qualche modo un modello per l’azienda questa settimana, molti utenti non sono stati in grado di testare questa modifica. Tuttavia, questa è una notizia incoraggiante per chi sperava in una soluzione.

Tecnicamente parlando, Google è ‘in anticipo’ per risolvere il problema con il suo DAC esterno; l’azienda ha affermato che una soluzione sarebbe arrivata quest’estate, ma l’estate tecnicamente non inizierà ancora per alcune settimane. Una volta che il Feature Drop raggiunge più dispositivi, sarà uno degli ultimi bug che possiamo cancellare dalla lista.