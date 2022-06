WhatsApp è tornato con un nuovo aggiornamento e sta lavorando su un’altra funzionalità per semplificarti la vita. WABetaInfo ha scoperto una funzionalità in WhatsApp per Android che mostra il tuo aggiornamento di stato direttamente nella scheda Chat e questa utile funzionalità è attualmente in fase di sviluppo.

Si credeva che una funzionalità simile per iOS fosse in lavorazione circa un mese fa. WhatsApp, invece, non ha dimenticato gli utenti Android. Ora possiamo vedere che la piattaforma dei social media sta lavorando per visualizzare gli aggiornamenti di stato anche nell’elenco delle conversazioni Android di WhatsApp.

WhatsApp non ha dichiarato quando intende rilasciare la funzione

Finora, la funzionalità è stata scoperta durante una beta desktop di WhatsApp ed è stata sviluppata per Android e iOS. Il problema con gli aggiornamenti di stato di WhatsApp è che attualmente sono quasi invisibili. Al termine di questa nuova funzionalità, sarai in grado di visualizzare chi ha pubblicato un nuovo aggiornamento di stato nei tuoi elenchi di chat. In questo modo non perderai nessun aggiornamento di stato essenziale dai tuoi amici.

Secondo WABetaInfo, se fai clic sulla cella della chat, WhatsApp avvierà la conversazione e se fai clic sull’immagine del profilo del contatto, l’app visualizzerà l’aggiornamento dello stato. Secondo quanto riferito, la funzione non può essere rimossa nelle impostazioni di WhatsApp.

Tuttavia, l’articolo attualmente non fornisce un lasso di tempo per il rilascio di questa funzione davvero preziosa. Per quelli di voi che sono curiosi del processo, sappiamo che ogni volta che viene creata una funzionalità, viene prima messa a disposizione dei beta tester prima di essere resa disponibile all’intero pubblico.