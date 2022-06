Unieuro ha recentemente proposto al pubblico italiano una nuova interessante campagna promozionale, con la quale promettere la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi ed economici, per mezzo dei quali riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati.

Il volantino che vi descriviamo nell’articolo è da considerarsi perfettamente allineato con quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi non solo nei vari punti vendita, ma anche direttamente online sul sito ufficiale, ove possiamo trovare la spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine che raggiunge un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: svelate le nuove offerte

I SottoPrezzi di Unieuro rappresentano la soluzione maggiormente consigliata per gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone relativamente economico, dalle ottime prestazioni generali. I modelli maggiormente interessanti rientrano infatti nei 400 euro di spesa finale, e comprendono soluzioni del calibro di Xiaomi 11T, Oppo A16, honor X8, Oppo A16, Huawei Nova 8i, Galaxy A13 o anche Oppo A54s.

Nel caso in cui si volesse comunque puntare più in alto, precisamente verso un prodotto non propriamente recente, ma in grado di garantire più che ottime prestazioni, la scelta potrebbe ricadere su Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo non supera i 549 euro.

Per i dettagli del volantino, non dovete fare altro che collegarvi quanto prima a questo indirizzo, in modo da poter approfondire ogni singolo sconto e scoprire da vicino i vari prezzi.