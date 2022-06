Unieuro rappresenta una delle migliori realtà del territorio per gli utenti che sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo, nel momento in cui decidono a tutti gli effetti di acquistare un nuovo smartphone, o un prodotto di tecnologia generale.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ma anche online sul sito ufficiale, il quale comunque promette la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine fosse immediatamente superiore ai 49 euro (senza vincoli in merito alla categoria merceologica).

Unieuro: le occasioni e le nuove offerte

Con la nuova campagna promozionale di Unieuro, gli utenti sono pronti ad acquistare incredibili smartphone, al giusto prezzo finale di vendita. I modelli tra cui è possibile scegliere sono tantissimi, si parte dalla fascia bassa di Galaxy A13, disponibile a 169 euro, per salire poi verso Huawei Nova 8i a 189 euro, Oppo A54s a 179 euro, Galaxy S20 FE a 609 euro, Xiaomi 11T a 379 euro, Realme 8 a 199 euro, Oppo A16 a 149 euro, Oppo A16 a 149 euro ed Honor X8 a 229 euro.

L’unico accenno alla fascia alta della telefonia mobile è rappresentato dall’ottimo Oppo Reno6 Pro, un prodotto non proprio recentissimo, ma comunque in grado di convincere con prestazioni al top, ed un prezzo finale di soli 549 euro.

Il volantino Unieuro chiaramente non termina qui, se volete scoprire ed approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale, ricordatevi che è possibile collegarsi subito al sito ufficiale.