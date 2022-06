Gli utenti di Instagram ora hanno l’opportunità di fissare fino a tre foto o video in cima ai loro profili, una funzionalità precedentemente non disponibile. Verranno visualizzati nella parte superiore della griglia di Instagram, esattamente come fanno su TikTok e Twitter, creando l’impressione di averli inseriti di recente. Ciò accadrà anche quando appariranno su altre piattaforme di social media.

Per utilizzare questa funzione, seleziona prima uno dei tuoi post o Reels, quindi tocca i tre punti che si trovano nell’angolo in alto a destra del post che hai scelto. Quando arrivi alla pagina, cerca il pulsante ‘Aggiungi al tuo profilo’. Il tuo post sarà contrassegnato da un’icona a forma di puntina in bianco e si troverà nell’angolo in alto a sinistra della griglia quando tornerai al tuo profilo.

Instagram sta per rilasciare la funzionalità

Nel caso in cui tu decida di aggiungere un nuovo post, tutti i post bloccati che sono attualmente presenti verranno riposizionati sul lato destro della pagina. L’idea di questa funzionalità può essere fatta risalire all’inizio di quest’anno. Alessandro Paluzzi, un reverse-engineer, è stato il primo a scoprire la capacità a gennaio. Ad aprile, Instagram ha annunciato in veste ufficiale che lo stava testando.

Anche se un gran numero di utenti utilizza già i momenti salienti della storia, che sono miniature a forma di bolle e si trovano sotto la foto del tuo profilo e il numero di follower che hai, i post fissati potrebbero fornire ai creatori di contenuti la possibilità di garantire che un particolare post venga notato.